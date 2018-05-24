Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi sosyal tesislerinde şehit ve gazi aileleri ile gaziler onuruna Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar yemeğine Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı, ilçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Karmil, Özkan Karakaya, şehit yakınları, gaziler ile Samsun gazi ve şehitler derneği temsilcilerinin yanı sıra kaymakamlık daire amirleri katıldı.

Öztürk: “Kapılarımız her zaman açık”

Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve eşi Yasemin Togar masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendiler. Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk yaptığı konuşmada, davetlerine katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, şunları söyledi: “Vatanımız için, bayrağımız için, milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere en büyük emaneti olan yakınları ve gazilerimize her zaman kapımız açıktır. Bu gün olduğu gibi bugünden sonrada her konuda yanlarında olup onların ailesi en yakını olacağız. Rabbim vatanımız uğruna canlarını feda edenlere şehitlik mertebesini verirken ailelerine de şehit yakını olmak gibi manevi bir mertebeyi nasip etmiş. Herkese şehit olmak nasip olmayacağı gibi herkese de şehit ailesi olmak da nasip olmaz. Bizler rahat yaşıyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Bu evlatları yetiştiren vatanı için feda eden anne babaların, ailelerin değeri yeri hiçbir ölçütle ölçülemez. Sizler için ne yapsak azdır.”

Togar: “Şehitlerin bizlere bıraktığı en kıymetli emanet aileleridir”

Şehit aileleri ile tek tek ilgilenen Başkan Togar, “Sizlerle aynı sofrada buluşup birlikte oruçlarımızı açmaktan onur ve gurur duyuyorum. Vatan, millet, bayrak yolunda evladını eşini kardeşini yakınını kaybedenler artık şehitlerin bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir. Yine gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri de aynı şekilde başımızın tacıdır. Bizler bir aileyiz ve her zaman her koşulda sizlerin bir kardeşi, bir evladı olarak bu gün olduğu gibi bugünden sonrada bir ve beraber olacağız. Kaymakamlığımız tarafından organize edilen iftar yemeğimize katılıp birleri onurlandırdığınız için hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Allah tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Bir kez daha şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.