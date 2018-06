Togar: “Şehitlerin bizlere en önemli emaneti aileleri”

Tekkeköy Belediyesi tarafından, 2017 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerin hain pususu sonucu şehit düşen Shh. Uzm. Çvş. Nejat Yaman’ın, şehit oluşunun 1. yılı nedeniyle, iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programda ilk olarak Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

“Şehitlerin bizlere en önemli emaneti aileleridir”

Şehit yakınlarının her zaman her koşulda yanında olduklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Vatan savunması esnasında ülkemizi, bayrağımızı bizleri korumak için gözlerini bile kırpmadan canlarını feda eden evlatlarımız mertebelerin en yücesine ulaşıyorlar. Onların haklarını ne bu dünyada nede öteki dünyada ödememiz mümkün değil. Bizlere düşen en büyük görev onların emanetlerine sahip çıkmaktır. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanet hiç şüphesiz aileleridir. Şehitlerimizin ailesi artık bizleriz ve her daim yanlarındayız” dedi.

"Dualar tüm şehitlerimiz için”

Duaların ve ellerin tüm şehitler için semaya yükseldiğini söyleyen Başkan Togar, “Bu akşam Ramazan ayının feyzi ve bereketi içerisinde şehidimizin ruhuna ailesi tarafından okutulan mevlit ve iftar yemeğinde tüm şehitlerimizin ruhları için dua ettik. Sağlık Bakanımız ve Valimiz başta olmaz üzere tüm protokol ve alandaki vatandaşlarımız dillerinde ve yüreklerindeki samimi içten duaları ile şehitlerimizi andık. Rabb’im vatanımız için, bayrağımız için, bizler için canlarını feda eden tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Şehit ailemizin de niyetlerini kabul ve makbul eylesin” şeklinde konuştu.

Tekkeköy Turgut Tüfenk İlkokulu bahçesinde düzenlenen mevlit ve iftar yemeğine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.