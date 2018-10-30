Togar: “Tekkeköy artık tercih edilen bir ilçe oldu”

AK Parti Tekkeköy İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy 4,5 yıl önce yerel seçimlerde aldığı tarihi kararla ilçeyi iktidarla buluşturup hizmet rüzgarını her safhada halka yaşattı” dedi.

Tekkeköy'ün çok hızlı bir şekilde değiştiğine vurgu yapan Başkan Togar, “55 aylık bir hizmet dönemimizi geri de bıraktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışı çerçevesinde çok önemli hizmetleri, projelerimizi ilçemizde gerçekleştirdik. Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal belediyeciliği her safhada başarılı bir şekilde uygulayarak birçok belediyeye de örnek olduk. Ayrıca ilçemiz eğitimden başlayarak her alanda büyük devlet yatırımlarına ev sahipliği yaptı. Bugün Tekkeköy bölgede herkesin yaşamak için tercih ettiği ilçeler arasındaki ilk sıralardaki yerini aldı. Yerelden genele bakanlarımız ve milletvekillerimizin çabalarıyla bugünlere geldik” dedi.

“Tüm vaatlerimizi yerine getirdik”

Tekkeköy'ün yüz yıllık özleminin dindiğini söyleyen Togar, “Bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm vaatleri yerine getirdik. Halkımızın en büyük özlemi de artık diniyor. Cumhurbaşkanımızın Samsun ziyaretinde dile getirdiği 250 yataklı Devlet Hastanemizin de yakında temeli atılacak. Vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha yerine getirmiş olduk. Bu süreçte emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temennilerinde bulunan Togar, “İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, İl Başkan Yardımcılarımız Zeliha Kırımlı Çeliksoydan, Nural Kılıç, teşkilatımız, gençlik kollarımız ve mahalle başkanlarımızın katılımıyla ilçe danışma toplantımızı gerçekleştirdik. Talepleri ve önümüzdeki süreci değerlendirerek yerel seçimler hakkında istişare yaptık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.