Togar: “Tekkeköy bir kez daha tarih yazacak”

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve teşkilatın katılımıyla Tekkeköy’de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından programını Tekkeköy Belediyesini ziyaret ederek noktaladı.

Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Tekkeköy Belediyesi çalışanlarıyla buluşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar personele 24 Haziran seçimlerinin önemini hatırlatarak destek istedi.

“Tekkeköy her zamanki gibi üstüne düşeni yapacak”

Tekkeköy’ün geçmiş seçimlerde üzerine düşen görevleri yerine getirdiğine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz AK Parti iktidarıyla buluştuğu günden itibaren hizmet rüzgarıyla tanıştı. Birçok ilk AK Parti ile yaşandı ve her alanda ilçemiz çağ atladı. Tekkeköy hizmetlerin devamı için bir kez daha tek vücut oldu. Sağlık, spor, eğitim gibi alanların dışında yolardan parklara ve tesislere kadar daha birçok alanda dev yatırımlarla buluşan Tekkeköy 24 Haziran seçimlerinde bir kez daha gür bir sesle Cumhurbaşkanına ve AK Parti’ye destek vermek için hazır” dedi.

“24 Haziran’a hazırız”

Türkiye’nin bulunduğu konumun jeopolitik önemine değinen Başkan Togar, "24 Haziran seçimleri sadece Türkiye’yi değil tüm coğrafyayı etkileyen önemli bir dönemecin seçimidir. Ülkemizin büyümesine ve gelişimine karşı olan tüm güçler bir tarafta birleşerek saldırıya geçtiler. Bölgede güçlü bir Türkiye’nin olmasından iç ve dış güçler rahatsız. 2002 yılından günümüze baktığımızda ülkemizdeki gelişimi değişimi herkes çok iyi bir şekilde analiz edebiliyor. 24 Haziran seçimleri geleceğimiz için milletin kaderinin değişeceği önemli bir seçimdir. Yeni sistemle Başkan seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rahat çalışabilmesi ve Güçlü Türkiye için güçlü Meclis, güçlü hükümet şart” şeklinde konuştu.

“Biz kocaman bir aileyiz”

Tekkeköy Belediyesinin ilçe halkına hizmet eden kocaman bir aile olduğuna dikkat çeken Togar, “Bugüne kadar ilçemizde önemli çalışmalar hizmetler yaptık. En son olarak da ilçemizin yüz yıllık hasreti olan hastaneyi Sağlık Bakanımız Ahmet Demizcan ilçemize kazandırıyor. Bunca hizmetin ilçemizde devamı ve daha fazlası için herkesten destek istiyoruz. Her zamanki gibi personelimiz bizlerle olacaktır” şeklinde konuştu.