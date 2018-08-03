Togar: “Tekkeköy’de eğitime 13 milyon lira yatırım yaptık”

Tekkeköy’ün dört yıllık süre içerisinde eğitim alanında çok büyük ve önemli yatırımlarla buluştuğunu ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "AK Parti iktidarıyla ilçemizi buluşturarak Tekkeköy’ü her alanda olduğu gibi eğitim alanında örnek ve adından söz ettiren bir ilçe haline getirdik. Özellikle son dört yıl içerisinde aydınlık yarınlarımızın asıl sahibi çocuklarımızın çağın bilgi, beceri ve birikimi ile donatacak fiziki mekanların sayısını üç kat arttırdık. Yeni yapılan bütün binalar fiziki yapısı, donanımı ve işlevselliğiyle çağın tüm gereksinimlerini bünyesinde barındırıyor. Örf ve adetlerini bilen, vatan millet sevgisiyle ahlaki ve dini duygularla yoğrulan gelecek nesillerin yetişeceği yeni eğitim öğretim kurumlarının ilçemizde inşa edilmesi için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek üstün çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Tekkeköy’e yapılacak veya yapılması planlanan her türlü eğitim yatırımı için elinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Togar, “İlçemizde her türlü eğitim öğretim kurumunun inşa edilmesi, yapılması için imar düzenlemesi, yer tahsisi, arsa üretilmesi, yatırımcı bulunması, resmi kurum kuruluş ve bakanlıklarla gerekli temasların kurulmasının yanında tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Eğitimde marka şehir olma hedefiyle çıktığımız çalışmaların artık meyvelerini toplamaya başladık. Evlatlarımıza, gençlerimize, yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miras, yapacağımız en güzel ve en önemli yatırım eğitimdir. İlçemizde 4 yıl içinde dev eğitim yuvaları yükseldi. Büyüklü Anadolu Lisesi, Sarıyurt İlk-Ortaokulu, Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi ile yurdu, Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi, Tekkeköy Kız ve Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluşur iken Gökçe Karaoğlan İlkokulu ile Tıbbi Alet Teknolojileri Anadolu Lisesi inşaatları da tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında Gençlik Merkezimizde öğrencilerimize ve gençlerimize hizmet verir iken yine ilçemize yeni eğitim öğretim kurumları kazandırmak için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde ilçemize bir de fakülte kazandıracağız. Tekkeköyümüz tüm donanımları, yeterlilikleri ve paydaşları ile fakülte kurulması için hazır durumda. Bizler de böyle bir girişimde her türlü imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Eğitim alanında yapılacak her türlü yatırıma destek vermeyi gelecek adına bir borç olarak görüyoruz ve ona göre hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tekkeköy Belediyesinden eğitime sınırsız destek

Eğitime sınırsız destek verdiklerini söyleyen Togar şunları söyledi:

“Eğitime bugüne kadar tahsisler ve diğer çalışmalar dahil yaklaşık 13 milyon lira yatırım yaptık. Eğitim öğretim kurumlarının, okulların yapılabilmesi için yer tahsisi, imar düzenlemesi gibi çalışmaların yanında okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda eğitim yuvalarımızın fiziki ve teknolojik ihtiyaçlarını giderdik. Boya, badana, tadilat, bakım onarım işlerini yaptık. Okullarımızın bahçelerini ve çevrelerini düzenleyip peyzajını yaptık. Öğrencilerimizin okul kıyafeti, kırtasiye gibi okul ihtiyaçlarını karşıladık. Geleceğimizin önündeki en büyük engel olan cehaletin yıkılması ve yok edilmesindeki en büyük silah eğitimdir. Bu anlayış çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Çocuklarımız artık her türlü donanıma sahip eğitim yuvalarında çağın gerekliliğine uygun bilgiyle donatılarak geleceğe hazırlanıyor. Tekkeköy eğitim konusunda alt yapısı güçlü ve adından söz ettiren bir ilçe haline geline gelmiştir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağın gerektirdiği şekilde donatarak şehrine, ülkesine, milletine faydalı, başarılı bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir. İlçemizden bugün olduğu gibi bugünden sonrada her türlü sınavlarda dereceye giren öğrenciler yetişmeye devam edecek. Bizlerde eğitim için çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim öğretim görebilmesi için her türlü çalışmayı destekleyip, yeni projeler üretmeye, tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."