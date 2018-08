Togar: “Tekkeköy’ün çehresi değişti”

Tekkeköy Belediyesi Çözüm Merkezinde düzenlenen halk gününde her haftanın ilk iş gününe ilçe halkıyla bir araya gelerek başlayan Başkan Hasan Togar, “Her yeni güne her yeni haftaya ilçemize yeni projeler, yeni çalışmalar, yeni hizmetler kazandırmanın huzuru ve gururu içerisinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek başlıyoruz. İlçede tamamlanan ve sürdürülen çalışmaların, projelerin, hizmetlerin birliktelik ruhuyla ortaya koyup halkımızın görüş ve istekleri çerçevesinde hayata geçirmiş olduğumuz her çalışmayla her projeyle ilçemizi kısa süre zarfında beklenenin kat kat üstüne çıkartmayı başardık” dedi.

“Tekkeköy’ün çehresi değişti”

Tekkeköy’de dört yıl öncesine göre büyük yol alındığını kaydeden Başkan Togar, “Bugün ilçemizin geldiği gelişmişlik düzeyi tüm ilçe halkının ortak başarısıdır. İlçemizi dört yıl sonra ziyarete gelip sokaklarımızda, caddelerimizde gezen kişiler bu gelişimi, değişimi ve büyümeyi daha iyi görüyorlar. Özellikle ‘yol medeniyettir’ anlayışı çerçevesinde yaz kış dur durak bilmeden çalışıp çabalayarak yol konularındaki çalışmalarımız ile kırsal mahallelerimizi bile ilçe merkezimizdeki modern, konforlu, standartların üzerindeki yollarla buluşturmayı başardık. İlçemizin dört bir yanını tesisler ve parklarla donattık. Hizmetin en iyisini en kalitelisini vatandaşlarımıza ulaştırabilmek için bilişsel alt yapımızı çağın her türlü imkanlarını kullanarak donattık. Gençlerimizin, çocuklarımızın boş vakitlerini değerlendirecekleri, spor yapacakları eğitim kültür merkezleri ve spor tesislerini her bölgemize kazandırdık. Hanımların eğitim ve diğer tüm faaliyetleri için kullanacakları hanımlar konakları ile mahallelerimize mahalle sakinlerinin ortak kullanımları için köy konakları yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü gereksinimlerini giderdik. İlçe halkımız ile istişareler ve ortak akıl çerçevesinde herkesin talep ettiği, herkesi kucaklayan hizmetleri birliktelik ruhu içerisinde hayata geçirdik. Bizleri başarıya götüren ve hizmetlerimizin tüm kesimler tarafından takdir görmesinin en büyük dayanağı da bundan kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Halk günleri vatandaşların yoğun katılım ile devam ediyor

Halkın taleplerinin ve sorunlarının anında çözümlendiğini halk günlerinin bireysel iletişim konusunda yararlı sonuçlar doğurduğunu söyleyen başkan Togar, “Belediye Başkan Yardımcılarımız ile birlikte her hafta haftanın ilk iş günü olan pazartesi günleri düzenlediğimiz halk günlerimizde bire bir vatandaşlarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından halk günlerimiz artık benimsenerek yoğun katılım ile gerçekleştiriliyor. Onların fikirleri, düşünceleri, talepleri doğrultusunda güzel işler yapmayı başardık. Rabb’im bizlere daha nice yararlı hizmetler, projeler, çalışmalar yapıp hizmete sunmamızı ve halkımızla birlikte açılışlar yapmamızı nasip etsin” diye konuştu.