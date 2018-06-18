Togar: “Vatandaşlarımızı iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmıyoruz”

İlçe halkı ile her zaman iç içe olan Başkan Togar, “Tekkeköy’de yaşayan herkes bizim ailemiz sayılır. Biz kocaman bir aileyiz ve bu ailede yaşayan her bireyin sevinçlerini ve hüzünlerini paylaşıyoruz. Biliyoruz ki sevinçler paylaşınca artar, hüzünlerde paylaşınca azalır” dedi.

İlçede yaşayan vatandaşların acı günlerinde olduğu gibi sevinçli anlarında da mutluluklarını paylaştıklarını ifade eden Başkan Hasan Togar, “Her daim vatandaşlarımızı kötü günlerinde yalnız bırakmadığımız gibi sevinçli günlerinde de yanlarında oluyoruz. Yaşlı ve hastalarımızı evlerinde veya hastanede ziyaret ederek hayır dualarını alıyoruz. Yine cenazelere katılmamızın dışında taziye ziyaretlerinde bulunarak halkımızın acısını, hüznünü paylaşmaya gayret ediyoruz. İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlarımıza kol kanat gerip yardımlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Hasta ve yaşlı ziyaretleri ile taziyelerin dışında ilçe halkının mutluluklarına da ortak olduklarına dikkat çeken Başkan Togar, “Bizler halkımızın derdini kendi derdimiz, acısını kendi acımız gibi bilen ona göre hareket eden bir anlayışa sahibiz. Yine halkımızın mutluluklarını da kendi mutluluğumuz gibi görüp sevinen paylaşımcı bir yönetim anlayışına sahibiz. Bu kapsamda ilçemizde yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek ailelerin mutluluklarını paylaşıp onlara hoş geldin bebek hediye seti hediye ediyoruz. Ayrıca halkımızın davet ettiği düğün, kına, nişan, sünnet, nikah gibi eğlencelere katılarak halkımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. Bizlere güç veren bizleri buralara getiren halkımız ile bu gün olduğu gibi bu günden sonrada her zaman bir olup acılarımızı, mutluluklarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.