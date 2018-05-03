Tok: “24 Haziran Tüm Oyunları Bozacağız”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u ziyaret eden AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Adayları Selahattin Süleymanoğlu ve Av. Cihad Başerli, Başkan Tok’a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ettiler.

“Cumhur İttifakı, Türkiye muhaliflerine karşı mücadeledir”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin üzerine karşı oynanan senaryolara karşı oluşan milli cephe olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan Tok, “Bizlere milli ve tarihi bir sorumluluk yükleyen 24 Haziran seçimleri, cumhurun, yani milletin kendisini oylayacağı, milletin kendi kaderini belirleyeceği tarihi bir seçimdir. Bu seçim, Türk düşmanlığı besleyen egemen güçlerle, Türkiye muhalifliği yapanlarla mücadeledir. Bu millet 15 Temmuz’da nasıl birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olmuşsa, Yeni Kapı ruhuyla nasıl tek vücut olmuşsa, 24 Haziran seçimlerinde de Cumhur İttifakı’yla kenetlenecektir. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu seçimlerde, Türkiye üzerinde oynanan çirkin senaryoları 15 Temmuz’da olduğu gibi, yine bertaraf edeceğiz. 16 Nisan’da olduğu gibi 24 Haziran’da da milletin iradesi çok daha güçlü bir şekilde sandığa yansıyacaktır” dedi.

“Davamız tüm makamların üstündedir”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin kaderini oylayacağı bir seçim olacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Her seçim döneminde partimize olan teveccüh artıyor. Milletimizle gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor. Bizim tek derdimiz, milletimize en iyi hizmeti sunmaktır. Milletimizin, partimize olan ilgisi ve güveni sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Hamdolsun bizler, bu sorumluluğun farkındayız ve bu inançla hareket ediyoruz. 24 Haziran’da da önemli bir seçim gerçekleştireceğiz. Çok çalışacağız. İnşallah, hemşehrilerimizin desteğiyle Samsun’dan en iyi oy oranıyla Ankara’ya güçlü bir destek sunacağız. Listede olan, olmayan dava arkadaşlarımızla, partiye gönül veren tüm kardeşlerimizle birlikte sahada olacağız. Unutmamalıyız ki, bizim için öncelikli olan davanın kendisidir. Davamız tüm makamların üstündedir. AK Partili olmak bu anlayışı gerektirir” diye konuştu.