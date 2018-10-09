Tok: “Bu topraklar Seyit Onbaşılarla kazanıldı”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından düzenlenen Çanakkale gezileri yoğun ilgi görüyor. Çanakkale'de yaşanmış gerçek hikâyelerin yerinde öğrenilmesinin büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Erdoğan Tok, “Türk'ün şanlı eseri, kahramanlık anıtıdır Çanakkale Zaferi. Vatandaşlarımızın bu zaferin gerçek hikayelerini yerinde görmelerini ve yaşananları rehberlerden dinleme imkanını bulmalarını sağlamak büyük bir öneme sahip. Bu toprakların Seyit Onbaşılarla kazanıldığını biliyoruz ve unutmamak, unutturmamak için nesillerce anlatmalıyız. Böyle manevi ve gurur verici bir etkinliği gerçekleştirebilme şansı bulmaktan dolayı onur, gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu emsalsiz Çanakkale Zaferimizi hafızalarımızda, gönlümüzde daima canlı tutmak bizler için kutsal bir görev ve bir borç olduğu kadar geleceğimiz için de bir iftihar ve ilham kaynağı olmuştur” diye konuştu.