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05 Temmuz 2017 12:17

Tok: "Çanakkale bizim özümüz"

Çanakkale’yi herkesin görmesi gerektiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çanakkale bizim özümüz” dedi.

Tok:

05 Temmuz 2017 12:17


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahalle sakinlerini Çanakkale’ye uğurladı. Çanakkale’yi ilk kez gezecek olan vatandaşlar, “Atalarımızın, ülkemizi ve bağımsızlığımızı korumak adına canlarını verdikleri o toprakları gezip görmek, bizler için büyük bir şeref. Bu imkânı bize veren İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a çok teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.



“Çanakkale bizim öz ruhumuz.”


Çanakkale ruhu ve bilincinin sadece okuyarak veya sözlü anlatımlarla anlaşılmasının yeterli olmayacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çanakkale ruhunu ve heyecanını yerinde yaşamanın daha doğru olacağı düşüncesiyle düzenlemiş olduğumuz Çanakkale gezilerine Kadifekale Mahalle sakinlerimizi uğurlayarak bir yenisini daha ekledik. Çanakkale’yi herkesin görmesi gerekiyor. Çanakkale bizim öz ruhumuz. Orda her aileden her kesimden şehitlerimiz var. Her karış toprağında ibretlik bir hikayenin ve kahramanlık örneğinin timsali olan zaferlerimiz var. Hemşehrilerimiz Çanakkale Şehitliğini görmeli ve orada yaşanılanları bilmeli. Bayanlara yönelik belirlenen program dâhilinde Çanakkale’yi ve ardından Bursa’yı gezdiriyoruz. Bizim de bundan sonra Çanakkale gezilerimiz devam edecek ve hemşehrilerimizi ecdadımızla buluşturmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.


Başkan Tok, konuşmasının ardından Çanakkale yolcusu mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




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