Tok: "Çanakkale bizim özümüz"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlçe Gençlik Kolları hanım üyelerini Çanakkale’ye uğurladı. Çanakkale’yi ilk kez gezecek olan AK Parti İlçe Gençlik Kollarının Hanım üyeleri, “Atalarımızın, ülkemizi ve bağımsızlığımızı korumak adına canlarını verdikleri o toprakları gezip görmek, bizler için büyük bir şeref. Bu imkânı bize veren İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Tarihimizle buluşturuyoruz”

Çanakkale ruhu ve bilincinin sadece okuyarak veya sözlü anlatımlarla anlaşılmasının yeterli olmayacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çanakkale ruhunu ve heyecanını yerinde yaşamanın daha doğru olacağı düşüncesiyle düzenlemiş olduğumuz Çanakkale gezilerine AK Parti İlçe Gençlik Kolları’nın hanım üyelerini uğurlayarak bir yenisini daha ekledik. Çanakkale’yi herkesin görmesi gerekiyor. Orada her aileden her kesimden şehitlerimiz var. Her karış toprağında ibretlik bir hikâyenin ve kahramanlık örneğinin timsali olan zaferlerimiz var. Herkes Çanakkale Şehitliğini görmeli ve orada yaşanılanları bilmeli. Bayanlara yönelik belirlenen program dâhilinde Çanakkale’yi ve ardından Bursa’yı gezdirerek tarihimizle buluşturuyoruz. Bizim de bundan sonra Çanakkale gezilerimiz devam edecek ve hemşehrilerimizi ecdadımızla buluşturmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Tok, konuşmanın ardından Çanakkale’ye gidecek olan AK Parti İlçe Gençlik Kollarının hanım üyeleri ile tek tek ilgilenip fotoğraf çektirdi.