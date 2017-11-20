Tok: “En çok çocukların belediyesiyiz”

Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler İlkadım Belediyesini ziyaret etti. Başkan Tok, Gazi Paşa İlkokulunun minik öğrencilerini makam kapısı önünde karşıladı. Belediye çalışanlarının yakın ilgisiyle karşılanan çocuklarla ilgilenen Başkan Tok, her bir çocuğa ‘hoş geldin’ diyerek yanaklarını okşadı. Öğrencilerin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayan Başkan Tok, çocuklara en çok yatırım yapan belediye olduklarını ifade etti.

Belediye olarak çocukların eğitiminden, sportif ve sosyal yaşantılarına dokunan birçok hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Erdoğan Tok, “Her çocuk, insanlığın geleceğini yüreğinde taşır. Çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma huzurlu dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Bir çocuğun hayatını karartmak, insanlığın ufkunu karartmaktır. Huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümek, çocukların en tabii hakkıdır” dedi.

“Yatırımları daha çok çocuk ve gençlere ayırdık”

Genç nüfusa sahip İlkadım ilçesinde yatırımı daha çok çocuk ve gençlere ayırdıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği bu konuda birçok proje hayata geçirdik. Eğitim alanındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren İlkadım Etüt Merkezimiz,( İLKEM), Haydi Spor’a, Gelecek I·c¸in Minik Adım, Spor İçin I·lkadım, I·lkadım Sizden, Fırsatlar Bizden, Sagˆlık I·c¸in Spor, Spor I·c¸in I·lkadım isimli spor alanındaki projelerin yanı sıra semt spor merkezleri projeleri kapsamında mahallelerde çalışmalar yapıyoruz. Bugünün küçükleri yarınların güvencesi olan çocukların hos¸c¸a vakit geçirebileceği modern oyun gurupları ve sosyal alanlar oluşturuyoruz. Basketbol ve futbol sahası, halı saha, tartan pist, oyun gurupları, fitness aletleri, oturma gurupları, c¸evre düzenleme ve peyzaj çalışmaları olmak üzere üç buçuk yıl içerisinde 10 mahallede 43 park ve 10 halı saha yaparak 8 milyon TL değerinde hizmet yaptık” diye konuştu.

“Ülke olarak çocuklara büyük önem vermekteyiz” diyen Başkan Tok şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’de Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bu anlamlı günün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması bunun önemli bir göstergesidir. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları sunmakta sosyal devlet olmanın gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum.”