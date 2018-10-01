Tok: “Engellilere engelsiz bir yaşam sunmak için çalışıyoruz”

Sorumlu belediyecilik anlayışı ile tüm engelleri kaldırmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Erdoğan Tok, “Hayata geçirilen tüm projelerde engellilerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Engelli kardeşlerimiz ve yakınları, kendilerine değer verildiğini, her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Biz şunu çok iyi biliyoruz: Önemli olan yüreklerin engelli olmaması, önemli olan kalplerin, gönlümüzün engelli olmamasıdır" dedi.

“Hayatın her alanında engelleri kaldırıyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli bireylere akülü araç, tekerlekli sandalye ve işitme cihazı gibi çeşitli yardımlar yapılmasını sağladıklarını anlatan Erdoğan Tok, “Engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak bizlerin hem insani hem de yönetici olarak görevimizdir. Bu doğrultuda Derebahçe Mahallesi'ne yapılan Aynur Dağdemir Engelsiz Parkımızda engelli çocuklarımız için özel tasarlanmış oyun alanları ve oyun aletleri ile çocuklarımızın güzel yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra yapımı devam eden İlkadım Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru projemiz engelli bireyler düşünülerek hayata geçiyor. İçerisinde sportif, sosyal ve dinlenme alanların olduğu yürüyüş ve yaşam parkurunda engelli rampaları, engelli lavabo ve tuvaletleri ve 2 adet engelli şarj istasyonun da yer alacağı projemizde engelli vatandaşlarımız için engelleri kaldırıyoruz. Öte yandan engelli kardeşlerimizin hayata tutunmalarında büyük rol oynayacak mesleki kariyerlerinde yeni kapılar açmak amacı ile engelsiz yaşam merkezinde oluşturulan sınıflarda E-KPSS'ye katılacak memur adayları için ücretsiz hazırlık kursları açıyor, her yıl açılan kurs sayesinde başarı ile sınavı geçen engelli bireylerimizin devletin değişik kademelerinde görev almalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.