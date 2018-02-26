Tok, esnafın nabzını tutuyor

Samsun’un en eski ticaret noktalarından biri olan Gazi Caddesi’nde esnaflık yapan iş yeri sahiplerini ziyaret eden Başkan Tok, esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Gazi Caddesi’ne yapılan renkli baskı beton kaldırım ve aydınlatma çalışmalarından dolayı teşekkür eden esnaflar, Gazi Caddesi’nin yeni görünümünden memnun olduklarını ifade etti.

“Hizmette hız kesmiyoruz”

İlkadım ilçesinde yaşayan halkın yaşamını kolaylaştırmak, ilçeyi daha modern daha ferah bir kent haline getirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Tok, "Bizler haftanın her günü halkımızın içinde, her zaman yanlarındayız. Halkımızdan aldığımız gücü fazlasıyla yine halkımız için harcıyoruz. Halkımızın hizmetkarıyız, geleceğimiz için yorulmadan sıkılmadan gece gündüz çalışmalara devam ediyoruz. İlkadım’ın daha ferah daha modern bir ilçe olması için ekibimizle birlikte projeler geliştiriyor büyük hizmetlere imza atıyoruz. Bizleri bu makamlara getiren halkımıza verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz” dedi.

“Söz verdiğimiz gibi yatırımlar icraata dönüşüyor”

Esnafların talebi üzerine, eskimiş ve tahrip olmuş Gazi Caddesi’nin kaldırımlarına kalıcı ve dayanıklı zemin güçlendirme çalışmaları doğrultusunda dekoratif renkli kaldırım ve aydınlatma çalışması yaptıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “800 metre uzunluğundaki güzergah doğrultusunda geliş ve gidiş yönünde 3 bin metrekare üzerinde yapılan renkli baskı beton ve aydınlatma çalışması hem cadde esnaflarımızı ve hem halkımızı memnun etti. Her gün yüzlerce araç ve yaya trafiği ile hareketlilik yaşayan aydınlatma çalışmaları ile farklı bir çehre kazandırılan Gazi Caddesi’nin renkli baskı beton uygulaması ile ömürlük hizmet alan yeni görünümü farklılığını hissettirmekte. Bunların yanı sıra 4 yılda belediye olarak asfalt yol, parke yol, beton kaldırım, sathi kaplama ve yeni yol açma çalışmaları kapsamında ilçemize ciddi anlamda hizmetler yaptık. Kaldırım çalışmaları kapsamında ilçemizde 4 yılda 125 bin m2 beton yol ve kaldırım yapımını tamamladık. Bulvar üstü, bulvar altı ve köy statüsünden mahalle kimliğine kavuşmuş yeni mahallelerimize imkanlarımız ölçüsünde yatırımlar yapmaktayız. Söz verdiğimiz gibi İlkadım halkının ferah, hijyenik, rahat cadde ve sokaklarda yaşamaları için yoğun mesai harcıyoruz” diye konuştu.