Tok: “Gönül bağımız mesafe tanımaz”

Ramazan ayının 9’uncu gününde Kadifekale Mahallesi’nde İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Komşu İftarları’na programına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok dev ekrandan canlı bağlantı ile katıldı. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara’da bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, canlı bağlantı ile İlkadımlılara seslendi.

“Gönlümüz İlkadım’da aklımız daha iyi hizmette”

Başkan Erdoğan Tok konuşmasında, “Her ne kadar mesafe olarak şu an için sizlerden uzakta olsak da biliyoruz ki siz değerli hemşehrilerimizle gönül bağımız mesafe tanımıyor. Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz gönül sofralarımızda sizlerle olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz. Bu akşam ise AK Partimizin Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara’da bulunmamızdan dolayı canlı bağlantıyla sizlerle olmayı ve teşekkürlerimizi iletmeyi istedik. Birlikteliğin, komşuluğun ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı iftar sofralarımıza yoğun katılımlarınız için gönülden teşekkür ederim. Orda olsak da olmasak da her zaman gönlümüz İlkadım’da aklımız sizlere daha iyi hizmet etmekte” diye konuştu.

İlkadım’da teravih buluşmaları devam ediyor

Kadifekale Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar sonrası Kefeli Camisi’nde Yavuz Sultan Camii Müezzin Kayyımı Aziz Hardal’ın Kur’an tilaveti ile gönüller coştu. Ankara’dan dönen Başkan Tok, cami cemaati ile teravih namazını eda etti. Başkan Tok, namaz sonrası AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ve Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman’ın eşliğinde vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.