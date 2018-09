Tok: “Gönül belediyeciliği birleştirici gücümüz”

İlkadım, AK belediyecilikle altın çağını yaşıyor” dedi.

İlkadım Belediyesi birim müdürleri ile Gazi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen aylık toplantıda konuşan Başkanı Erdoğan Tok, 4,5 yılı başarılı bir şekilde geçirdiklerini ifade etti. Göreve geldikleri süre içerisinde 20 yılda yapılamayan dev projeleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan Tok, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunu açtığı AK Parti’li belediyecilik anlayışını hizmetlerimizin merkezine koyarak ‘gönül belediyeciliği’ ile en sağlam yapı olan gönülden gönüle kurulan köprüyü hemşehrilerimizle kurduk. Ramazan ayı boyunca her akşam Komşu İftarlarımızda ve Teravih Programlarımızla, şu an devam eden muhtarlık ve mahalle ziyaretlerimizle, esnaf buluşmalarımızla ve vatandaşımızla her fırsatta bir araya gelerek bu bağı güçlendirdik” ifadelerini kullandı.

Geçen yerel seçimlerde AK Parti belediyecilik anlayışının ilçeye hizmet ve yatırım kazandıracağını söylediklerini hatırlatan Başkan Tok, “Belediye olarak hayata geçirilen, inşası tamamlanma noktasına gelen projelerle İlkadım’ın hizmette altın çağını yaşıyor. Büyüklüğü bakımından 20 yılda yapılanlara göre daha büyük hizmet ve projelere imza attık. Yeni projelerin de startını verdik. Bu başarının ardında belediyemizin her biriminde çalışan personel arkadaşlarımız ve müdürlerimizin emeği var. Biz belediye içerisinde birlik ve beraberliğimizi sağlayamasaydık bu dev projeleri başaramazdık. Ancak ilçemizi her yönden gelişmiş bir seviyeye çıkarma noktasında büyük gayret ve çabalarımız var. Daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.