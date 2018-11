Tok: “Halkımızın sesi oluyoruz”

İstasyon Mahalle Muhtarı H. Yalçın Kılıç ile mahalle sakinlerini ziyaret eden Başkan Tok, İlkadım'ın geleceğini ilgilendiren iş ve hizmetlerde halkın isteklerini dikkate alarak karar aldıklarını söyledi. Tok, “Muhtarlarımızın, esnafımızın gerekse halkımızın da taleplerini dinliyoruz ve bu taleplerin çözümü için de ilgililere talimat veriyoruz. Belediyemizle ilgili olmayan konularda da ilgili yerleri bilgilendirip vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini sağlıyoruz. Bizim amacımız her daim halkımızın sesi olmak. Esnaf ziyaretlerimizde ve mahalle gezilerimizde yakaladığımız sıcak ve samimi ortamlarda vatandaşlarımızla iç içe oluyor, ilçemizle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Halkımızın ve esnafımızın bizlerden neler beklediğini, ilçemiz için neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara sohbet ederek bilgi aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişi ve bilgi paylaşımında bulunarak ilçemizi 2023 hedeflerine taşıyoruz” diye konuştu.

“Her mahalleye dokunuyoruz”

Belediye olarak 4,5 yılda her mahalleye dokunduklarını ifade eden Başkan Tok, “Her mahallede bir çalışmamız var. Kaldırım, asfalt, parke yol, parke taş bunlar artık bizim yapmakla zorunlu olduğumuz rutin işler. Hazırlanan program dahilinde her mahallemizde bu görevlerimizi yerine getiriyoruz. Aşk ve şevkle çalışarak ilçemize hizmet etmenin mutluluğuyla görevimizi sürdürüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla da halkımızla bütünleşiyoruz. Çünkü hizmet ve projeler bilgi alışverişi yaparak olur. Kapımız her zaman ardına kadar açık. Kapıyı duvar yapan değil, kapısını ardına kadar açan belediyecilik anlayışı ve hizmet aşkı ile görevimizi yapıyoruz. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Biz, milletin hizmetkarı olarak, milletimize karşılıksız hizmet etmek için varız. Dün olduğu gibi bugün ve yarında milletimize hizmete devam edeceğiz. Partimizin, insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla, AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. AK Parti belediyecilik anlayışını İlkadım'da hakim kılarak hükümet ve özel teşebbüs yatırımlarını ilçeye kazandırdık” şeklinde konuştu.