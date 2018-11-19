Tok: “Hizmet kalitemizi ortak akılla yükseltiyoruz”

Mahalle buluşmalarını sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un son durağı 19 Mayıs Mahallesi oldu. “Gönül Buluşmaları” adını verdiği muhtar ve vatandaş ziyaretlerine devam ettiğini belirten Başkan Tok, “Enerjimizi aldığımız değerli hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Güven Özdemir'i ziyaret eden Tok, “Vatandaşlarımızla bir arada olmak hem onların taleplerini bizzat kendilerinden dinleme şansı veriyor hem de çözüm yollarında ortak aklı kullanmamıza vesile oluyor. Bu nedenle uzun zamandır sürdürdüğümüz buluşmalarımıza zevkle devam ediyoruz. Muhtarlarımızla birlikte vatandaşımıza hizmet noktasında en yüksek kaliteyi yakalamak adına iletişimimizi her zaman güçlü tutuyoruz. Vatandaşımızla fikir alış verişinde bulunurken bir yandan da gönül bağımızı güçlendirerek birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz” şeklinde konuştu.

Modern bir kent İlkadım

Göreve geldiği günden itibaren belediyeciliğin temel hizmetlerinin aksamadan artan bir kalite ile sürdüğünü belirten Erdoğan Tok, “4,5 yılda İlkadım'da dev projelere imza attık. Bu projeler sadece Samsun'da değil tüm Türkiye'de ses getiren başarılı projeler oldu. Ancak bunun yanında temel belediyecilik hizmetlerimizde de hizmet kalitemizi her geçen gün arttırmayı başardık. Şehir merkezimizde yaptığımız baskı beton kaldırım ve caddeler, renkli merdivenler ve temizlik çalışmalarımız birçok belediye tarafından örnek alınır hale geldi. İlkadım'ı modern bir kent haline getirirken en önemli görevimiz olan temizlik hizmetlerimizde de doğru bir planlamayla başarıyı yakalamış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızın neticesinde de bugün 19 Mayıs Mahallemizde olduğu gibi vatandaşlarımızın teşekkür ve teveccühleriyle karşılaşmış oluyoruz” diye konuştu.