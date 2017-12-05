Tok: “İlçemize dev yatırımlar kazandırdık”

Önümüzde planladığımız ve çalışmalarına başladığımız yeni projelerimiz var” dedi.

Başkan Erdoğan Tok, Samsun’da faaliyet gösteren meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine, meslek kuruluşlarına yönelik ziyaret turunu sürdürüyor. Son olarak Samsun Eczacılar Odası’na ziyaret gerçekleştiren Başkan Tok’u Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan ve oda yöneticileri karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Tok, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan odaların çok önemli bir görevi üstlendiğini ifade etti.

“Ortak karar, güçlü icraat”

Şehrin yönetiminde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının önemli bir rolünün olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ortak akıl ve istişarenin yerel yönetimler için çok önemli olduğunu vurguladı. İstişareye önem veren bir kültüre sahip belediyecilik anlayışıyla görev yaptıklarını kaydeden Başkan Tok, “Hizmetlerde alınacak kararların ortak alınmasının ve istişare etrafında şekillenmesinin güçlü ve faydalı icraatlarla sonuçlanmaktadır. Belediye olarak bu manada kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar odalar, toplum yararı gözeten tüm kuruluşlarla hep istişare içerisinde olduk, olmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni projelerimiz var”

Ziyarette belediye hizmetlerinden ve projelerinden bahseden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Toplumun her kesiminin faydalanacağı projeleri hayata geçiriyoruz. İlkadım’da rekor sayılabilecek hizmetler yapıyoruz. Yatırımlarımız halkta büyük yankı uyandırıyor. Yaptığımız her çalışmanın ve projenin arkasında halkımızın güçlü desteğinin görüyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında öne çıkan birçok hizmetlerimiz var. Bunların yanı sıra ilçemizin gelişimiyle birlikte vatandaşlarımızın sosyal huzuru ve refahını artıracak mega yatırımlar, İlkadım ilçesinin geçmişten bugüne bakıldığında tarihinin en büyük projeleri arasında yer alıyor. İlçemize dev yatırımlar kazandırdık. Önümüzde planladığımız ve çalışmalarına başladığımız yeni projelerimiz var. Çok farklı hizmetlerle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.