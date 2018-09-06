İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ilçeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Mahalle ziyaretlerine devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un son 3 günkü adresi Adalet, Ulugazi ve Reşadiye Mahalleleri oldu.

Her mahallede öncelikle mahalle muhtarlarını ziyaret ederek muhtarlardan bilgi alan Başkan Erdoğan Tok, muhtarlık ziyaretlerinin ardından çevre esnafı ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Gündüz mahalle muhtarları ile sokakları gezen Tok, akşam namazı sonrası cami çay ocaklarında mahalle sakinleri ile bir araya geliyor.

Aşk ve şevkle çalışarak ilçeye hizmet etmenin mutluluğu görev sürdürdüklerini ifade eden Başkan Erdoğan Tok, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla halkımızla bütünleşiyoruz. Çünkü hizmet ve projeler bilgi alışverişi yaparak olur. Kapımız her zaman ardına kadar açık. Kapıyı duvar yapan değil, kapısını ardına kadar açan belediyecilik anlayışı ve hizmet aşkı ile görevimizi yapıyoruz. Halkımıza hizmet etmek için bu görevlere geldik. Milletin hizmetkarı olarak vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Biz, milletin hizmetkarı olarak, milletimize karşılıksız hizmet etmek için varız. Dün olduğu gibi bugün ve yarında milletimize hizmete devam edeceğiz” dedi.

“Yaptıklarımız bizim teminatımızdır”

Kadın, çocuk, ,genç, yaşlılara yönelik çok sayıda projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Tok, “Partimizin, insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla, AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Yaptıklarımız bizim teminatımızdır. AK Parti Belediyecilik anlayışını İlkadım’da hakim kılarak hükümet ve özel teşebbüs yatırımlarını ilçeye kazandırdık. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi İlkadım’da hayata geçti. Yanı sıra Karadeniz’in yeni ve en büyük inanç turizmi merkezi olacak Cami ve Külliye projemiz kentin siluetin de yerini aldı. Kentsel dönüşüme örnek yeni belediye hizmet binamız ve yerinde dönüşüme örnek Unkapanı Kültür Merkezimiz hızla yükseliyor. Bunların yanı sıra Derebahçe Sosyal Tesislerimiz sadece İlkadım’a değil Samsun’a büyük katkılar sağlıyor. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz 62 çocuk parkı ve 12 halı saha verdiğimiz sözlerinden üzerinde gerçekleşti. Bu hizmetlerin temelini ise vatandaşımızla kurduğumuz kardeşlik ortamı sağlamakta. Bu vesile ile bizlere teveccüh gösteren ve fikirleri ile gelişime katkı sağlayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.