Tok: “İlk günkü aşkla çalışıyoruz”

Her mahallede öncelikle mahalle muhtarlarını ziyaret ederek muhtarlardan bilgi alan Başkan Erdoğan Tok, muhtarlık ziyaretlerinin ardından çevre esnafı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. İlçeye karış karış gezmeye devam ettiğini belirten Tok, “Her gün başka bir mahallemizde muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle buluşarak gönül bağımızı güçlendirmeye, enerjimize enerji katmaya ve vatandaşımızdan aldığımız desteklerle İlkadım'ı geleceğe taşıyacak projeler çizmeye devam ediyoruz. Bugün Yenidoğan Mahallesi Muhtarımız Ali Bulut'u ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişi ile mahallemizi güzelleştirmek üzere sohbet ettik. Bu vesile ile tekrar tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor işlerinde kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Aşk ve şevkle çalışıyoruz”

Aşk ve şevkle çalışarak ilçeye hizmet etmenin mutluluğuyla görevi sürdürdüklerini ifade eden Başkan Tok, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla halkımızla bütünleşiyoruz. Çünkü hizmet ve projeler bilgi alışverişi yaparak olur. Kapımız her zaman ardına kadar açık. Kapıyı duvar yapan değil, kapısını ardına kadar açan belediyecilik anlayışı ve hizmet aşkı ile görevimizi yapıyoruz. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Biz, milletin hizmetkarı olarak, milletimize karşılıksız hizmet etmek için varız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz. Partimizin, insan odaklı, güler yüzlü ve dinamik çalışma felsefesini benimseyerek, sistemli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İlk günkü aşkla, AK Parti belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. AK Parti Belediyecilik anlayışını İlkadım'da hakim kılarak hükümet ve özel teşebbüs yatırımlarını ilçeye kazandırdık. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi İlkadım'da hayata geçti. Yanı sıra Karadeniz'in yeni ve en büyük inanç turizmi merkezi olacak Cami ve Külliye projemiz kentin siluetin de yerini aldı. Kentsel dönüşüme örnek yeni belediye hizmet binamız ve yerinde dönüşüme örnek Unkapanı Kültür Merkezimiz hızla yükseliyor. Bunların yanı sıra Derebahçe Sosyal Tesislerimiz sadece İlkadım'a değil Samsun'a büyük katkılar sağlıyor. Gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz 62 çocuk parkı ve 12 halı saha verdiğimiz sözlerinden üzerinde gerçekleşti. Bu hizmetlerin temelini ise vatandaşımızla kurduğumuz kardeşlik ortamı sağlamakta. Bu vesile ile bizlere teveccüh gösteren ve fikirleri ile gelişime katkı sağlayan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.