Tok: “İlkadım adeta altın çağını yaşıyor”

Kazım Karabekir Camisi’nde organize edilen Kur’an Ziyafeti programı sonrası kılınan teravih namazının ardından camii avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan Tok, İlkadım’ı her alanda şaha kaldıracak projelere imza attıklarını söyledi.

Kur’an Ziyafeti programının ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, teravih namazı çıkışında cami avlusunda cemaat ile sohbet etti. Tok, "Ramazan ayı boyunca her akşam ayrı bir camide sizlerle ibadet ederek sohbet etme şansı buluyoruz. Akşamlarımızı ibadet ile geçirirken gün boyunca da İlkadım için çalışıyoruz. Tamamlanan ve devam eden projelerimizle İlkadım adeta altın çağını yaşıyor. Gelecek 50 yıl boyunca konuşulacak eserleri hayata geçirirken, ibadet, eğitim ve spor alanlarında da görünmeyen büyük yatırımlarımız devam ediyor" diye konuştu.

İlkadım Belediyesi olarak cami ve ibadet alanlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yalı Cami’de yaptığımız proje büyük beğeni kazandı. Hemen hemen her mahallede yıllarca bakımları ihmal edilen camilerin tamamında mutlaka bir çalışmamız var. Samsunumuz için manevi bir değer olan Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi yenileme çalışmalarının ardından büyük ölçüde ziyaretçi çekiyor. Karadeniz’in en büyük külliye ve camisini de hizmete sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaların sonunda camilerimiz cemaatin toplanabildiği, sohbet edebildiği ve kaybetmekte olduğumuz komşuluk ve dostluk ilişkilerinin yeniden filizleneceği alanlar haline gelirken, yurt genelinden ziyaretçi çekebilecek mekanlar oluyor" şeklinde konuştu.

Ramazan’ın ruhuna uygun programlar

Ramazan ayı boyunca değişik etkinlikler düzenleyerek İlkadımlıları bir araya getiren İlkadım Belediyesi Kur’an Ziyafeti programları ile her akşam dünya ve Türkiye çapında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma birincilikleri almış hocaları misafir ediyor. Ramazanın 21’inci gününde Kazım Karabekir Camisi’nde gerçekleştirilen programın konukları İstanbul Sultan Ahmet Camisi Baş İmam-Hatibi Hasan Kara ve İstanbul Sahra-ı Cedit Camisi İmam-Hatibi Habip Deveci oldu.