Tok: “İlkadım’da eserler ve projeler konuşuluyor”

Elhamdülillah, ‘bitiremezler, yapamazlar’ denilen eserleri tek tek hayata geçirdik. Mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

İlkadım Belediyesi Ramazan ayının 14’üncü gününde Komşu İftarları programında Kadıköy ve Anadolu Mahallesi sakinlerini bir araya getirdi. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından gerçekleştirilen iftar programına AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş de katıldı. Tok ve Keleş, binlerce İlkadımlının buluştuğu sofrada tüm vatandaşları tek tek selamlayarak Ramazan ayının hayırlar getirmesini temenni etti.

“Dev eserlerle İlkadım’ı geleceğe taşıyoruz”

4 yılda ilçeye kazandırdıkları yatırımları anlatan Başkan Tok, dev eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmanın gerektiğinin altını çizdi. “Bitiremezler, yapamazlar” dedikleri eserleri tek tek hayata geçirdiklerini anlatan Tok, "Söz verdiklerimizi bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni belediye hizmet binası, Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi, Derbahçe Sosyal Tesisleri, 62 çocuk parkı, 12 halı saha ve daha birçok hizmet. Bu dev projelerin hepsini 4 yılda İlkadım’a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu dev eserlerle İlkadım’ı geleceğe taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Fevzi Çakmak Camisi’nde Kur’an ziyafeti

Ramazan ayının her günü farklı bir camide düzenlenen Kur’an ziyafeti programında 14. günün adresi Fevzi Çakmak Camisi’ydi. Camide akşam ve teravih namazı arası Kısıklı Abdullahağa Cami Müezzin Kayyımı Habib İspirli vatandaşlara Kur’an ziyafet verdi.

Keleş: “Teveccühünüzle, tecrübelerimi hizmete dönüştürmek istiyorum”

Kur’an tilaveti ile başlayan programa İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş ve çok sayıda İlkadımlı katıldı. İlkadımlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Erdoğan Tok’un selamlama konuşması ardından söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Bekir Keleş, “Bu güzel ortamda Ramazan’ın manevi hazzını sizlerle yaşamaktan sonsuz mutluluk duydum. AK Parti Samsun Milletvekili Adayı olarak aranızda bulunuyorum. Uzun yıllardır Ankara’da bürokrasi ve kamu hizmetlerinde önemli görevler gerçekleştirdim. Bundan sonra ki süreçte sizler teveccüh gösterirseniz milletvekili olarak Samsun’a ve sizlere hizmet etmeye adayım. Önümüzde ki süreç zor bir süreç ama bizlerin sizlere yani milletimize güvenimiz tam bu zorlu süreçten de el birliği ile Türkiyemizin hayrına sonuçlarla çıkacağımıza inancımız tam” diye konuştu.