Tok: “İlkadım’ın geleceğine birlikte karar veriyoruz”

Mahalle ve esnaf gezilerini sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Selahiye Mahallesi’ni gezerek mahalle halkı ile sohbet etti. Mahalle Muhtarı Derya Bozkurt’un da eşlik ettiği ziyarette Başkan Erdoğan Tok, mahalle bakkalı, çocuklar ve gençlerle görüştü. Sokağın sesini ilk ağızdan duyan Başkan Tok, Şehit Gökhan Bayram Parkı’nda eğlenen çocuklarla hoşça vakit geçirdi.

“Gönülleri ihmal etmiyoruz”

İlkadım’ın geleceğini ilgilendiren iş ve hizmetlerde halkın talep ve isteklerini dikkate alarak karar aldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Halkla kucaklaşan, halkın derdiyle hemhal olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Biz yüreğimizi sevgi ile beslerken, gönülleri de ihmal etmiyoruz” dedi.

“Halkın içinde olmaktan keyif alıyorum”

Halkın içinde bulunmaktan büyük bir keyif aldığını söyleyen Tok, “Esnaf ziyaretlerimizde ve mahalle gezilerimizde yakaladığımız sıcak ve samimi ortamlarda vatandaşlarımızla iç içe oluyor, ilçemizle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Halkımızın ve esnafımızın bizlerden neler beklediğini, ilçemiz için neler yapılmasını istediklerini öğreniyor, yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara sohbet ederek bilgi aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişi ve bilgi paylaşımında bulunarak ilçemizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz” diye konuştu.