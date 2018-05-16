Tok: “Korsan devlet İsrail”

İsrail ve ABD tarafından Kudüs üzerinden oynanan oyunu değerlendiren Başkan Erdoğan Tok, “Biz İsrail’i korsan devlet olarak görüyoruz” dedi.

“İsrail, bir insanlık suçunu tüm dünyanın gözleri önünde işlemektedir”

Filistin topraklarında 61 Müslümanı katleden, 2 binin üzerinde Müslümanı da yaralayan İsrail’in bir insanlık suçunu işlediğini belirten Başkan Tok, “Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülke olarak bu zulmün karşısında olduğumuzu gösteriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kime yapılırsa yapılsın zulme karşı bir duvar olan güçlü Türkiye’nin bir ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Doğalgaz imar affı”

Ardından Çatalarmut Mahallesi’nde yapılan çalışmalara değinen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, doğalgaz ve imar affı müjdelerinin kentsel dönüşümle beraber yeni bir umut olduğunu belirtti. Tok, “Çatalarmut Mahallesi sakinlerimizin yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak amacı ile çalışmalarımız devam etmekte. İmar değişikliğini sağlamamızın ardından kısa bir süre önce doğal gaz konusu ile ilgili gelen taleplerin çözüme kavuşmasının müjdesini paylaşmıştık. Şimdi de hükümetimiz tarafından getirilen imar affı ile birçok vatandaşımızın sıkıntısı giderilmiş olacak” diye konuştu.

İlkadım altın çağını yaşıyor

İlkadım’da tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da bilgi paylaşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım’da dev projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Selçuklu mimarisinin kullanıldığı ve Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesi olan projemiz hızla devam ediyor ve bunun yanında belediyemizce Ulugazi TOKİ’de yapılan cami inşaatımız hızla yükselmeye devam ediyor. Unkapanı Mahallemizde de örnek bir proje olan Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimizin temel atma merasimini kısa bir süre sonra gerçekleştireceğiz ve bu yılsonunda Samsunlu hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız Selçuklu mimarisinin günümüz mimarisi ile birleşiminden tasarlanan ve modern bir yapı olan belediye yeni hizmet binamızda da son aşamalarına gelmiş bulunmaktayız. Her yaptığımız çalışma ülkemiz belediyelerinde örnek çalışma olarak gösterilmesi bizleri İlkadımlı olarak gururlandırıyor” şeklinde konuştu.