Tok: “Mecliste her zamankinden daha fazla çoğunluğa ihtiyaç var”

Yeni dönemde Mecliste her zamankinden daha fazla çoğunluğa ihtiyaç var” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ağırladı. Samsun’da 19 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan Yusuf Ziya Yılmaz, merkez ilçe belediyelerine dönük ilk ziyareti İlkadım Belediyesine yaptı. AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti İlkadım ilçe yönetim kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet ile birlikte Başkan Erdoğan Tok’u ziyaret eden AK Parti Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran’ın Türkiye’de yepyeni bir dönemin perdesini aralayacağı çok kritik ve önemli bir seçim olacağını vurguladı.

Yılmaz: “Türkiye’nin kader seçimi”

Türkiye’nin önündeki hedeflere ulaşmanın kapısını aralayacak olan seçimlerle ülkenin kaderinin oylanacağını ifade eden Yılmaz, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin gelecek vizyonu ile ilgili koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefler de oylanacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Tok: “hem Cumhura hem Meclise güçlü destek”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 gün önce Türkiye’nin yeni yol haritası olan seçim manifestosunu açıkladı. Bu tarihi manifesto, Türk milletine verilen bir ahittir, yemindir. Milleti ile ahitleşen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yeni dönemde partimizin güçlü bir şekilde Mecliste temsil edilebilmesi için çok çalışacağız. 24 Haziran’da sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değil, Meclis sandığında da iktidar olmamız lazım. Yeni dönemde Mecliste her zamankinden daha fazla çoğunluğa ihtiyaç var. Tek bir oy bile kıymetli. 24 Haziran’da Samsun’dan en yüksek oyu çıkartmak için tüm parti teşkilatımızla birlikte çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz’a ziyaretin anısına hediye takdim etti.