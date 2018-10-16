Tok: “Ortak sevdamız İlkadım”

İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri “Ortak Sevdamız İlkadım” temalı adlı buluşmada bir araya geldi. Ihlamur Kafe ve Restorantta birlik, beraberlik ortamının tesis edildiği buluşma öncesi tüm partilerin meclis üyelerini karşılayan Başkan Erdoğan Tok, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri ile tek tek tokalaşarak selamlaştı.

“Birlikte güçlü hizmet”

İlkadım Belediye Meclisi olarak uyumlu bir çalışma ortamı ile halka hizmet ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının sağlandığı bu güzel buluşmaya katılım sağlayan tüm meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Uyumlu çalışmanın şehre ve kente faydası vardır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren verdiğimiz diyaloglarımızda istişareler yaparak hayata geçirdik. Hizmetlerin ve projelerin hayata geçirilmesinde uyumlu, istişareli, koordineli ve istikrarlı çalışmanın önemi çok büyük. Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Bu sebepten ötürü her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile projelerimize hayat veriyoruz. Yarınlara güzel eserler bırakmak, daha iyi hizmetler yapabilmek için tüm meclis üyelerimizin görüşleri, fikirleri ve katkıları ile ilçemize hizmet ediyoruz. Ortak sevdamız İlkadım. Meclis çalışmalarımız boyunca önceliğimiz olan halkımıza hizmet etme noktasında siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak ortak birlik ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu birliktelikle başarı ivmemizi yükseklere taşıyoruz” dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlandığı siyaset ötesi buluşma, hatıra fotoğrafı ile son buldu.