Tok: “Temennimiz Türkiye kazansın”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu eşi ve çocukları ile birlikte Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulunda kullanan Başkan Tok, seçime gösterdiği ilgi ve duyarlılık için vatandaşlara teşekkür etti.

“Temennimiz Türkiye kazansın”

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Tok, “Ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Bir vatandaş olarak hepimize oy kullanımında büyük bir görev düşmekte. Her şeyden önce ilk temennimiz Türkiyemizin kazanmasıdır. Bu önemli seçimlerin ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.