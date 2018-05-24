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24 Mayıs 2018 17:28

Tok: “Yaparsa yine AK Parti yapar”

Ankara’da düzenlenen AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Önce İlkadım’da sonra tüm Türkiye’de başarının geleceğine inancımız tam” dedi.

Tok: “Yaparsa yine AK Parti yapar”

24 Mayıs 2018 17:28


Erdoğan Tok, toplantı öncesi Samsun milletvekili adaylarıyla bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Tok, aday tanıtım toplantısı sonrası açıklamalar yaptı.


AK Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlere oldukça güçlü bir kadroyla gireceğini belirten Tok, “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. Seçim beyannamesinin açıklanmasıyla yeni dönemde yapılacak projeleri milletimizle paylaşmış olduk. Beyannamemizde de görüldüğü gibi üretim gücümüzü yenilikçi ve farklılık oluşturma dayalı bir yönteme dönüştürerek gelir düzeyimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Yeni projelerle yeni Türkiye yolunda başarıya ulaşmak için titizlikle belirlenmiş ve kendilerini milletine adamış tüm AK Parti milletvekili adaylarına başarılar dilerim” diye konuştu.



“İlkadım, Türkiye için birlik olacak”


24 Haziran öncesi İlkadım’da birlik ve beraberliğin şimdiden sağlandığını belirten Başkan Erdoğan Tok, “Bu seçimde İlkadım’a birlik ve beraberlik damga vuracak. Önce İlkadım’da sonra tüm Türkiye’de başarının geleceğine inancımız tam. Samsunumuzdan milletvekili adayı olan tüm adaylarımızla ve AK Parti ailemizin tüm üyeleri ile mahallelerimizden başlayarak şehrimizin tamamında birlik ve beraberlik duygusu için el ele çalışacağız. İlkadım Belediye Başkanı olarak ilçemizde yapacağız çalışmalarımızın amacı beraberliği sağlamak, kardeşlik duygusunu pekiştirmek olacak. Bu seçimlerde İlkadım, Türkiye için birlik olacak. Bundan önce olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’yi daha da büyük bir ülke yapmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.




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