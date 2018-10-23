Tok: “Yol haritamız vatandaş odaklı”

Mahalle gezileri ile sokağın nabzını tutan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Hastane Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Hasan Köknel'i muhtarlık ofisinde ziyaret eden Başkan Tok, birlikte çevre esnafı ve mahalle sakinleri ile buluştu.

Gençlerin yakın ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan Tok, belediye olarak gençliği yatırım yapan belediye olduklarını ifade etti. Kendi kuşaklarına yönelik yatırımlardan istifade ettiklerini söyleyen gençler, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteleri ve kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi yatırımından dolayı Başkan Erdoğan Tok'a teşekkür ettiler.

Yaptığı gezilerde mahalle esnafları ile görüşen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyet duydu. Belediye olarak yapılan yatırım ve projelerin merkezine insanı alan belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını söyleyen Başkan Tok, “Yol haritamızı vatandaş odaklı çiziyoruz” dedi.

“Halkla bütünleşen ruhla görev yapıyoruz”

“Halkımızın hizmetlerimizden duyduğu memnuniyeti ve tebessümü bizim hizmet aşkımızı perçinliyor” diyen Başkan Erdoğan Tok, “Göreve geldiğimiz 2004 yılı ilk belde belediye başkanlığı görevi ile 2014'te yeniden halkın teveccühü ile ilçe belediye başkanlığı görevimizi hep ilk günkü aşkla, aynı ruh ve heyecanla yerine getiriyoruz. Halkımızla bütünleşen ruhla görev yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki başkanlık modelini rol alarak gönül belediyeciliği ile çalışıyoruz. Halkımıza hizmetin en iyisini vermek için bu göreve talip olduk. Halkımıza hizmet etmek için bu görevlere geldik. Milletin hizmetkarı olarak vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Bunun sözde kalmaması için gece gündüz, uzak yakın demeden tüm ilçe genelinde çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.