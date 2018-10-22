Tok: “Yürekten sevdik, gönüllerde bir olduk”

Halkla birlikte yönetim anlayışını sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Hançerli Mahallesi Muhtar Asuman Koç ile birlikte Hançerli Mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret etti. Başkan Erdoğan Tok, ziyaret kapsamında Hançerli Mahallesi'ni gezerek mahalle halkı ve esnafı ile sohbet etti.

İlkadım'ın geleceğini ilgilendiren iş ve hizmetlerde halkın talep ve isteklerini dikkate alarak karar aldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Esnaflarımızın ve halkımızın da taleplerini dinliyoruz. Gezilerimizde yakaladığımız sıcak ve samimi ortamlarda vatandaşlarımızla iç içe oluyoruz. İlçemizle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Halkımızın ve esnafımızın bizlerden neler beklediğini, ilçemiz için neler yapılmasını istediklerini öğreniyoruz. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız hakkında onlara sohbet ederek bilgi aktarıyoruz. Karşılıklı fikir alışverişi ve bilgi paylaşımında bulunarak ilçemizin geleceğine hep birlikte yön veriyoruz” dedi.

Hizmetlerle dolu 4,5 yılı geride bıraktıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. Ihlamur Kafe Restorant, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi, belediye yeni hizmet binası, Cami ve Külliye, Unkapanı Kültür Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri gibi önemli daha birçok proje ve yatırımlar bunlardan sadece birkaç tanesi. İlkadım ilçemiz bu yatırım ve hizmetlerle bu manada adeta şantiye alanına döndü. İlçemizin her bir yanında projelerimiz yükselmeye devam ediyor. Bu kesintisiz başarının arkasında da bugün bizi sabahın ilk saatlerinde bir araya getiren hizmet aşkı yatıyor. Bu aşk ve birlik duygusu içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)

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