Tok’tan Haziran müjdesi

Her akşam farklı bir yerde yakın mahalleri bir araya getiren Komşu İftarları mahalleler arası kaynaşmayı sağlıyor. Ramazan ayının 5’inci gününde kurulan komşu iftarları Selahiye, Unkapanı ve Kökçüoğlu Mahallelerini bir araya getirdi. Unkapanı Mahallesi Leventler Sokak TOKİ önünde kurulan iftar sofrasında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, iftar ezanı öncesi vatandaşlarla tokalaşarak kurulan iftar masalarını tek tek gezerken programa AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

Resmi tören Haziran’ın ilk haftası

İftar sonrası vatandaşlara seslenerek Unkapanı mahallesinde büyük değişim yaşanacağını söyleyen Başkan Tok, “Kökçüoğlu ve Hastane Mahallelerimiz için hazırladığımız kentsel dönüşüm çalışmaları çok güzel bir netice ile sonuçlanmışken Yeni Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimiz de yerinde dönüşüme örnek ve önayak olacak bir proje kimliği taşıyor. 4 yıl gibi kısa bir süreye sığdırdığımız dev projelerimizden biri olacak olan Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezini geçtiğimiz aylarda inşaatına başladık. Bu merkezimiz, konumu ve hizmetleri itibarı ile İlkadım’a büyük değer katacak. 250 araçlık otoparka sahip olacak yeni kültür merkezinde dükkanlar, kadınlar yaşam merkezi, hanım kardeşlerimize özel spor salonu, düğün ve toplantı salonu ve kültür merkezimiz yer alacak. Bu yıl sonuna yetiştirmeyi planladığımız projemizin temel atma merasimini de Haziran ayının ilk haftasına planladık. Şimdiden siz değerli hemşehrilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtirim” diye konuştu.

Teravih sonrası Ramazan sohbeti

Unkapanı, Selahiye ve Kökçüoğlu Mahallelerini bir araya getirirken iftar sonrasında İlkadım Belediyesi tarafından Kılıçdede Camisi’nde gerçekleştirilen teravih programında Kadıköy Fenerbahçe Camisi İmam Hatibi Numan Akbaş tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa katılan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve AK Parti Samsun İl Genel Sekteri İlhan Kara, cami cemaati ile teravih namazını eda etti.

Köktaş: “Milletimizin sağduyusu istikrarı sağlayacak”

Namaz sonrası İlkadım Belediyesinin ikram ettiği lokma tatlısı ve çay eşliğinde cemaat ile sohbet eden katılımcılar İlkadımlıların taleplerini dinledi. Burada İlkadımlılara seslenen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Bu huzurlu ortamda siz değerli İlkadımlı kardeşlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Zor bir coğrafyada komşu ülkelerde yaşanan savaşlara rağmen bizler Ramazan ayını huzur içerisinde geçiriyoruz. 24 Haziran’a sayılı günler kala bu huzurun ve istikrarın devamı için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kurulan beraberlikleri üzülerek izliyoruz. İdeolojik olarak bir birinden farklı partilerin kurduğu ittifak sadece Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kurulmuş bir ittifaktır. Bizler başta 15 Temmuz olmak üzere bu ülke üzerinde oynana oyunlara her zaman sizlerle el ele göğüs gerdik ve germeye devam edeceğiz. Bu zor süreci de yine siz değerli hemşehrilerimiz ve milletimizin sağduyusu ile aşacağımıza ve istikrarın devamını sağlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.