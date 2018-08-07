Toktaş: “Plajlarımızdan ekonomik girdi sağlayamıyoruz”

Samsun’un, Karadeniz Bölgesi’nin en uzun sahiline sahip ve uçsuz bucaksız kumsalları olan bir şehir olduğunu hatırlatan Murat Toktaş, “Samsun uzun sahili ve onlarca kilometre uzunluğundaki kumsalları ile sadece Karadeniz de değil Türkiye’de sayılı şehirlerden biri. Fakat Samsun’a çevre illerden yaz aylarında deniz için gelenlerin şehrin ekonomisine katkı salamadığı gibi birde yerel yönetimlere yük olan hareketliği azaltmalı. Yerli turistten hak ettiği payı almalı” dedi.

Özel plaj bol aktivite

Ekonomik anlamda deniz turizminden şehre girdi sağlamak için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Murat Toktaş, “Sahilde bazı noktalarda belediyelerimizin duş ve kafe hizmeti veren küçük tesisleri var ve halk bunlardan faydalanıyor. Bunların haricinde kumsalın bazı bölümleri özel işletmelere kiralanarak Alaçatı, Bodrum, Marmaris gibi özel plajların olması konforlu ve güvenli bir gün geçirmek farklı hizmet almak isteyen ve bununda bedelini ödeyecek misafirlerin daha fazla gelmesine imkân sağlayacaktır. Ayrıca, denize cephesi olan otellerimiz ne yazık ki deniz kenarında olmasına rağmen misafirlerine plaj hizmeti veremiyor. Bu tesislerin önlerinin otellere kiralanması talebe ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

Dalga kıranlar sezonu uzatır

Ayrıca Karadeniz’deki dalgaların denize girilmesini engellediğini söyleyen Toktaş, “Belirlenen plajların olduğu yerlere yapılacak olan dalgakıranlar bu dezavantajı kesinlikle azaltacak ve yaz ayı boyunca her gün denize girme imkânı sağlayacağı gibi kum kaymasını engelleyip boğulmaları da azaltacaktır. Bu durum yerli turistin daha fazla gelmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmaların ardından çevre illerden gelen günü birlik misafir sayısında büyük bir artış ve önemli bir ekonomik girdi olacağını ön gören Toktaş şunları söyledi:

“Amasya, Tokat gibi denize kıyısı olmayan illerden deniz için gelen çok oluyor. Fakat konforlu hizmet almak isteyen para harcayacak misafirleri şehrimize çekemiyoruz. Bu tür özel işletmelerin olması bu tarz iller harici Ordu, Giresun gibi birçok ilden farklı segmentte misafirleri şehrimize çekeriz. Hatta yaz aylarında yoğunluktan dolayı hep sorun yaşan birçok ailenin Sinop yerine Samsun’u tercih edeceğine eminiz.”