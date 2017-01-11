Törenle ilk işlem yapıldı

Daha önceden noter huzurunda yapılan şirket kuruluşlarında ana sözleşmeler artık ticaret ve sanayi odalarında yapılmaya başlandı. Uygulamaya geçilmesiyle birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda(TSO) da ilk şirket kuruluş işlemi törenle yapıldı.

Gümrük Bakanlığınca “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Tebliği” 6 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikle birlikte şirket kuruluş süreçlerinde önemli değişiklere gidildi. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte daha önceden noter huzurunda yapılan kuruluş aşamasında şirket esas sözleşmeleri, artık ticaret odaları bünyesinde hizmet veren ticaret sicil müdürlüklerinde ticaret sicili müdürü huzurunda yapılmaya başlandı.



Üyelere büyük kolaylık

Uygulamaya geçilmesiyle birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda da ilk şirket kuruluş işlemi için tören düzenlendi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Aydın Özvatan, Genel Sekreter Süleyman Karabük, Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Alıç’ın da bulunduğu törende, ilk limitet şirket kuruluş imzaları Samsun TSO Ticaret Sicil Müdürü Semra Aysevinç’in huzurunda imzalandı. Yapılan törende bir gıda şirketinin atılan imzalarla kuruluşu yapıldı.

Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, uygulamanın üyelere büyük kolaylık getirdiğini ifade ederek, “Artık, şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri de, sicil müdürlükleri tarafından düzenlenebilecek. Adına imza beyannamesi düzenlenen kişilerin kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra imza beyannameleri hazırlanacak ve müdür huzurunda imzalanacak” dedi.



Prosedürler ortadan kalktı

Hayata geçirilen düzenlemelerin, önemine vurgu yapan Murzioğlu, “Uygulamayla birlikte şirket sözleşmesi yine MERSİS’te hazırlanacak. Şirket kurucuları, sözleşmenin imzalanması için noter yerine şirketin kurulacağı yerin sicil müdürlüğünde hazır bulunacak, kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri tarafından imzalanacak. Şirket esas sözleşmesinin imzalanması, düzeltme beyanının, irade beyanının, imza beyannamesinin düzenlenmesi ve sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde onundan fazla olamayacaktır. Düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında prosedür sayısı da düşüyor. Daha önceden bir haftada yapılan işlemler artık iki gün içerisinde tamamlanıyor. Böylelikle prosedürler ortadan kaldırıldı. Üyelerimizin lehine uygulamalar içeren tebliğ dolayısıyla başta Hükümetimize ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.