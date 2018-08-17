Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 16:50

Torununun eline silah vererek ateş ettiren dede adliyede

Samsun’da 4 yaşındaki torununun eline silah vererek ateş ettiren, daha sonra olay sosyal medyada gündem olunca polisler tarafından gözaltına alınan M.

Torununun eline silah vererek ateş ettiren dede adliyede

17 Ağustos 2018 16:50

A isimli şahıs adliyeye sevk edildi.


Samsun’da 4 yaşındaki torununun eline silah vererek ateş ettiren M.A. isimli şahıs, sosyal medyada dolaşan görüntüler nedeniyle gündeme oturarak büyük tepki topladı. Yapılan tepkiler çığ gibi büyüyünce, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalara başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda küçük çocuğun eline silah veren şahsın dedesi olduğu ve Tekkeköy ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.


Yapılan tespit sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı ile, görevli ekipler şüphelinin ikametine giderek, şahsı gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet yarı otomatik (pompalı) tüfek, 1 adet çifte kırma(süper poze) tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, 2 adet hurda av tüfeği ve yakalanan av tüfeklerine ait dolu fişekler ile av tüfeği kartuşları ile 2 adet kurusıkı tabanca ve kurusıkı tabancalara ait çok miktarda kovan ele geçirildi.


M.A isimli şahıs, 4 yaşındaki torunu Z.A’ya kurusıkı tabancasını vererek havaya ateş ettirmesi nedeni ile "Çocuk Koruma Kanunu’na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından hakkında işlem yapılarak, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç