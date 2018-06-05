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05 Haziran 2018 09:41

’Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi’

Samsun’da şehir güvenlik kamerasına yansıyan kazalarda trafik kuralları ihlalleri dikkat çekti.

’Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi’

05 Haziran 2018 09:41


Samsun’da yaşanan ilginç trafik kazaları şehir polis güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlatmak amacıyla şehir polis kameralarına takılmış, sürücü ve yaya kaynaklı kazaları paylaştı. Kontrolsüzlük, dikkatsizlik ve yüksek hız nedeniyle meydana gelen kazalar, olay yerlerindeki şehir polis kamerasıyla kayıt altına alındı.


Görüntülerde Samsun’un Atakum ilçesinde Atakent kavşağı, Seyfi Demirsoy kavşağı, İlkadım ilçesinde Büyükşehir Belediyesi kavşağındaki trafik kazalarına yer verildi. Atakent kavşağında kırmızı ışıkta geçen yayaya, hızla gelen bir otomobil, durmaya ve kaçmaya çalışmasına rağmen çarpıyor. Aracın çarpmasıyla yaya taklalar atarak ileriye savruluyor.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" denildi.




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