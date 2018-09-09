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Traktörün altında kalan sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı


Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Çaylan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel Kılıç (42) idaresindeki römorku odun yüklü 55 EN 483 plakalı traktör, rampa aşağı inerken traktör römorktan kurtulup takla atarak yolun ortasına devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Temel Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan Fahrettin Kuru (70) ise ağır yaralandı. Kazada yaralanan yaşlı adam 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza yerine gelen ölen sürücünün yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Kendini yerlere atan ölen sürücünün akrabaları güçlükle sakinleştirildiler. Temel Kılıç’ın cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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