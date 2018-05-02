Tramvayda insanlık dersi

Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark etti. Çocukla sohbet eden genç, kendi ayakkabılarını çıkartıp çocuğa verdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna çorapla devam etti. Tramvayda bulunan vatandaşlar, genç adamı yaptığı davranıştan dolayı tebrik etti. Olay anını fotoğraflayan bir vatandaş, fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ görevlilerinin teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım ettiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.