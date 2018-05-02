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02 Mayıs 2018 15:13

Tramvayda insanlık dersi

Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir genç, ayakkabısı olmayan çocuğa kendi ayakkabısını verip, yoluna çorapla devam etti.

Tramvayda insanlık dersi

02 Mayıs 2018 15:13


Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark etti. Çocukla sohbet eden genç, kendi ayakkabılarını çıkartıp çocuğa verdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna çorapla devam etti. Tramvayda bulunan vatandaşlar, genç adamı yaptığı davranıştan dolayı tebrik etti. Olay anını fotoğraflayan bir vatandaş, fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ görevlilerinin teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım ettiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.




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