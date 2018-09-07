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07 Eylül 2018 18:35

Tramvayın çarptığı yaşlı adam konuştu: "Treni fark etmedim”

Samsun’da tramvayın çarpması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Sultan Teke, “Tramvaya binecekken tramvay bana çarptı.

Tramvayın çarptığı yaşlı adam konuştu:

07 Eylül 2018 18:35

Onu fark edemedim” dedi.


Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesinde, Tekkeköy istikametine giden tramvay, 77 yaşındaki Sultan Teke isimli yaşlı adama çarparak altına aldı. Tramvayın altında kalan yaşlı adam sağlık görevlileri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sultan Teke, gazetecilere konuştu.


Tramvaya binmek için istasyona doğru yürüdüğünü belirten Sultan Teke, “Ben Samsun istikametine giden tramvaya binmek için karşıya geçmek istedim. O sırada tramvayın geldiğini fark edemedim ve bir anda bana çarparak altına aldı. Sonra beni hastaneye getirdiler. Tedavim hala devam ediyor. Bacağımda kalçamda problem çıktı. 3 hafta boyunca hastanede kalacağım söylendi. Vatmandan şikayetçi olmayacağım” diye konuştu.


Tedavi gören Teke’nin alınan bilgiye göre hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.




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