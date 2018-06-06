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06 Haziran 2018 13:58

Trifokal lensler ile gözlüklere elveda

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr.

Trifokal lensler ile gözlüklere elveda

06 Haziran 2018 13:58

Dr. Gökhan Dinçer, trifokal lens tedavisi hakkında bilgi verdi.


Trifokal lens denile göz içi mercekler uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan ve insanların gözlük kullanımını da ortadan kaldıran göz içine yerleştirilen araç olduğunu ifade eden Opr. Dr. Dinçer, "Tedavi de uzak ve yakın gözlük kullanmak istemeyen ya da katarakt nedeniyle ameliyat isteyen hastalarda saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek koyulmaktadır. Akıllı mercek dediğimiz trifokal lensler yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Bu tedavi yöntemi ile hastalar günlük aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Akıllı mercekler gözlük kullanımını da ortadan kaldırmaktadır” dedi.


Yaşa bağlı yakını görememe sorununun (presbiyopi) yaklaşık 40’lı yaşlarda başladığını ifade eden Opr. Dr. Gökhan Dinçer, "Bunun nedeni lensin büyüyüp sertleşmesi, gevşeme ve kasılma hareketi yapamamasıdır. Dolayısıyla kişi yakını görmekte biraz zorlanır. Fakat hipermetrop, gizli hipermetrop veya uzakta gerçekten yıllardır hipermetrop artı numara gözlük takanlarda çok erken başlar. Onlarda bazen başlama yaşı 35-37’lere kadar düşer. Excimer lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop, hipermetrop veya astigmatı olanlar, kornea kalınlığı lazere izin vermeyenler, kataraktlı ve yüksek kırılma kusurlu hastalar ve göz numarasının ilerlemediği sabit olduğu hastalar olarak sıralayabiliriz. Bu tedavi öncesinde hastanın detaylı bilgilendirilmesi, göz içi lens ölçümlerinin gelişmiş cihazlarla hesaplanması çok önemlidir. Bunun için bu tedavinin sağlıklı olabilmesi için uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir" diye konuştu.




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