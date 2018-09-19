Olağan Genel Kurulu'nda Avni Demir başkan seçildi.

TSYD Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan genel kurulda Divan Başkanlığına Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve TSYD Üyesi Necdet Uzun seçilirken, Selçuk Kaya ve Engin Caner Cabbar divan üyesi oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın duruşunun ardından seçimlere geçildi. Avni Demir, Yusuf Ziya Çakır, Okan Aralan, Murat Sandıkçı, Engin Caner Cabbar, Selçuk Kaya ve Mustafa Ataseven katılımcıların tümünün oyunu alarak TSYD Samsun Şubesinin yönetim kurulunu oluşturdu. İsmail Başaran, Cemil Ciğerim ve Davut Aktaş ise denetleme Kurulu üyesi oldu.

Genel kurul sonunda teşekkür konuşması yapan şubenin ilk başkanı Avni Demir, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin önemine değindi ve geç de olsa şubeye kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Avni Demir şubeyi kısa süre içerisinde hizmet binası kavuşturacaklarını, bu yöndeki çalışmaların son aşamaya geldiğine dikkat çekti ve teşekkür etti.

TSYD Samsun Şubesi yönetimi ilk toplantısını genel kurul sonrası gerçekleştirdi. Kurucu Başkan Avni Demir şubenin ilk başkanı olurken, Başkan Vekilliğine Yusuf Ziya Çakır, Başkan Yardımcılığına Murat Sandıkçı, Genel Sekreterliğe Engin Caner Cabbar, Saymanlığa Selçuk Kaya getirildi. Okan Aralan ve Mustafa Ataseven ise üye olarak yer aldı.