Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 17:58

TÜBA sertifika töreni yapıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve Onrdokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğini üstlendiği TÜBA Bilim Eğitimi Programı 6.

TÜBA sertifika töreni yapıldı

15 Eylül 2017 17:58

Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu’nun sertifika töreni gerçekleşti.


15 farklı ilden, 165 ilk ve ortaokul öğretmeninin e-sertifika aldığı, OMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene; YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve TÜBA Bilim Eğitimi Yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Safran, Ankara Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Nilüfer Yıldırım, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ve kursiyer öğretmenler katıldı.



“Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla her yıl önemli sayıda eğitime imza atmaktayız”


Törenin açılış konuşmasında Nilüfer Yıldırım, “11 Eylül günü Samsun’da başladığımız ve 6 farklı branşta eğitim düzenlediğimiz 6. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu’nu son derece verimli bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzce öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla her yıl önemli sayıda eğitime imza atmaktayız. Bu kapsamda eğitimimizin başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün program ortaklarımıza ve bize bu konuda ev sahipliği yapan OMÜ’ye teşekkür ederiz” dedi.



“Öğretmenlerimizin eğitimler konusunda talepkâr olmasını bekliyoruz”


YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran ise düzenlenen pek çok hizmet içi eğitim kursunda öğretmenlere teorik eğitimler verilmesinden farklı olarak uygulamalı, verimli ve ilgilerini çekecek bir eğitimi amaçladıklarını vurguladı. Prof. Dr. Safran, uygulamalı eğitimin daha faydalı ve akılda kalıcı olacağına ve öğretmenlerin bu uygulamalı eğitimden alacakları bilgileri öğrencileriyle daha doğru bir şekilde paylaşacaklarına dair inancını dile getirdi.


Prof. Dr. Mustafa Safran, “Bu eğitimleri devam ettirmeyi düşünüyoruz ve siz öğretmenlerimizden özellikle bu konuda talepkâr olmanızı bekliyoruz. İstekli öğretmenlerimizden daha fazla verim alıyoruz” diye konuştu.


11 Eylül’de başlayan ve 5 gün boyunca süren uygulamalı programda; öğretmenlere öğretme sürecinde öğrenciyle matematik, kimya, fizik, biyoloji, fen bilgisi ve tarih alanlarında daha doğru bir iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirme konusunda destek verilmiş oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç