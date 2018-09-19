TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 Programları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

OMÜ Atatürk Kongre Kültür Merkezi Pembe Salonda öğretim üyelerine yönelik yapılan toplantı, TÜBİTAK 4004, 4005, 4007 Programları Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Çakır'ın sunumuyla gerçekleşti. Toplantı, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesindeki Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından yürütülen 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrı programlarının tanıtımı kapsamında yapıldı.

Prof. Dr. İsmail Çakır, 4004, 4005 ve 4007 programları hakkında akademisyenleri bilgilendirdi.