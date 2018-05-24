TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 29 projenin yer aldığı serginin açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Sebahat Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve Okul Müdürü Şerafettin Çakır tarafından yapıldı.

Öğrencilerin resim, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı bilim fuarını gezerek projeleri tek tek inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, projeler hakkında bilgi alarak başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.