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25 Aralık 2017 21:33

Tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

25 Aralık 2017 21:33


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan A.K.(33) bacaklarından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaydırılan A.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediğini iddia eden 20 yaşındaki O.Y., polise teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.Y., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri O.Y.’nin suçu üstlendiğini tespit etti ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Ç.P.’yi (45) bugün akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. A.K. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Soruşturma devam ediyor.




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