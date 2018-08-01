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01 Ağustos 2018 18:03

Tuğçe Kandemir Samsunluları coşturdu

‘Bu Benim Öyküm’ adlı şarkısıyla şöhrete kavuşan Tuğçe Kandemir, Samsun’da verdiği konserle sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Tuğçe Kandemir Samsunluları coşturdu

01 Ağustos 2018 18:03


Sosyal video paylaşım sitesinde 3 ay önce yer alan şarkısı Bu Benim Öyküm’le 120 milyondan fazla dinlenen Tuğçe Kandemir, Samsun Piazza AVM’de hayranlarının karşısına çıktı. Azeri asıllı sanatçı Eli Türkoğlu ile birlikte düet yaptığı, Bu Benim Öyküm şarkısıyla şöhrete kavuşan ve hala Türkçe öğretmenliği görevini de sürdüren Tuğçe Kandemir, Samsunlularla buluştu. Yeni albümündeki şarkıları ve başka sanatçıların şarkılarını da seslendiren Kandemir, kendisini dinlemeye gelen vatandaşlardan tam not aldı. Tuğçe Kandemir, en büyük alkışı ise Bu Benim Öyküm şarkısını söylediği anda aldı.


Samsunlulara keyifli anlar yaşatan Tuğçe Kandemir, konser sonunda hayranlarıyla selfie yaptı.




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