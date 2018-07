"Tüm kurum ve kuruluşlar çocuklara sahip çıkmalı"

SAMİR’in sözcülüğünü yapan Samsun Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Songül Kıyak’ın basın açıklamasını okudu. Son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme olaylarının olduğunu belirten Kıyak, "Önce Ankara Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor. Maalesef, mesele sadece iki çocuğumuzun katledilmesiyle sınırlı değil. 2017 yılında 387 çocuk cinsel istismara uğradı. TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldı. 2016 yılında 11 bin 691 çocuk kayıp olarak bildirildi. Kayıp bildirimi yapılan çocukların çoğu bulunamıyor. Dolayısıyla, kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakıaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisidir. Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışma yapılıyor. İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri ceza verilmeli. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Çocukların korunmasında bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan, Basın ve Yayın Enformasyona kadar ilgili tüm kamu kurumlarının, bu konuda çalışmalar yürüten STK’lar ve akademinin işbirliği içerisinde ortak adımlar atması ile mümkün olabilir. En değerli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımız üzerinden yapılan her türlü istismara, toplumun her kesimi tarafından tepki gösterilmeli ve çocuklarımız üzerinde oluşacak olumsuz psikolojik etkiler karşısında hep birlikte mücadele edilmelidir. Toplumun milli ve manevi değerlerden uzaklaşması, ahlaksızlıkların, insanlık dışı sapık cinsel ilişkilerin bir özgürlük veya bir hastalıkmış gibi gösterilmeye çalışılması, içinde bulunduğumuz durumun vehametini göstermektedir. Bununla birlikte, çocuk istismarının ve yaşadığımız toplumsal sorunların da sosyal medya üzerinden kaynağı belirsiz paylaşımlarla istismar edilmesi de millet varlığımızın geleceğine yönelik ayrı bir tehdit oluşturmaktadır. Bu anlamda bütün istismarların karşısında dimdik durulmalı ve çocuklarımızın siyasi ideolojik hesapların dışında tutulması temel ilke olarak benimsenmelidir. Samsun Milli İrade Platformu olarak; geleceğimiz olan çocuklarımızın korunması için her türlü çalışmaya destek olacağımızı deklare ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarımızı çocuklarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Basın açıklamasına SAMİR temsilcileri katıldı.