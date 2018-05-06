Tüp bebek sahipleri bir araya geldi

VM Medical Park Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi tarafından Anneler Günü programı düzenlendi. Özel bir otelde düzenlenen programda aileler birbiriyle kaynaştı. Bu zamana kadar 940 tüp bebek doğumunu gerçekleştirdiklerini ifade eden VM Medical Park Samsun Tüp Bebek Merkezi’nden Prof. Dr. Tayfun Alper, “Anneler Günü kutlamaları kapsamında hastanemizde tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan ailelerle bir araya geldik. Hem kaynaşmak hem de başarımızı kutlamak için toplandık. Bu zamana kadar 940 tüp bebek doğumunu gerçekleştirdik. Bugün de son 3 yılda dünyaya gelen bebeklerin ailelerini davet ettik. 240 aileyle burada tekrar buluştuk. Tüp bebek yönteminde başarı oranı dünyada yüzde 40-60 arasında biz de bu oranlarda başarı oranına sahibiz. Tüp bebek yönteminde kullanılan malzemelerin tamamı yurt dışından ithal ediliyor. Önemli olan sonundaki ödül. Sonunda çocuk sahibi olan aileleri görünce mutluluğumuz katlanıyor. Yeni doğan bebeklerden aldığımız mutlulukla yeni hastaların tedavilerine başlıyoruz. Tüp bebek tedavisi kadının adet döneminde başlar. 3 hafta gibi sürede işlem biter. Ondan 10 gün sonra da hamilelik sonucu beklenir. Yani 1,5 ay süren bir işlem süreci var. Prof. Dr. Mehmet Çetinkaya, Dr. Muhterem Akdeniz ve ekibimizle birlikte tüp bebek tedavisini yapıyoruz” dedi.

Programın ardından aileler toplu fotoğraf çekindiler.