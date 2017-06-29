Türk: "Atakum, gıda üretim ve satışında sorunsuz ilçe’

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan vatandaşlardan gelen ihbarlar bir yandan da rutin denetlemelerle, ilçede gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini sürekli kontrol ediyor. Yapılan denetlemelerde olumsuz şartlarla karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, “Esnafımız da vatandaşımız da bize çok yardımcı oluyor. Gıda üretim ve satış alanlarının sağlık ve hijyen koşulları konusunda sorunsuz bir ilçe olmakla övünüyoruz” diye konuştu.

Atakum’da işler yolunda

Atakum ilçesinde gıda üretim ve satış noktalarına yönelik sürekli bir denetleme halinde olduklarını söyleyen Hüseyin Türk, “Denetlemelerimiz sürekli devam ediyor. Ekiplerimiz günün 24 saati vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu anlamda özellikle gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerimizi sürekli kontrol ediyoruz, gerçekleştirdiğimiz denetlemeler ile takip ediyoruz. İş yeri sahiplerinin hassasiyeti, vatandaşlarımızın dikkati ve duyarlılığı sonucunda, ilçemizde sorun yaşamıyoruz. Bu anlamda hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkesin gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabildiği, vatandaşın esnafa güvendiği, esnafın da uyması gereken kurallara azami şekilde dikkat ettiği ilçemiz, bu anlamda birçok kente örnek olabilecek düzeydedir” şeklinde konuştu.

Her güne 2 yeni iş yeri

Atakum ilçesinde, nüfus artışıyla doğru orantılı olarak iş yeri sayısının da her geçen gün daha arttığını söyleyen Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, “İlçemiz sürekli büyüyor. Bu büyüme, beraberinde ticari hayatı da güçlendiriyor. Yılın ilk altı ayında 400 yeni iş yeri ruhsatı verdik. Yani ilçemizde her güne yeni iki iş yerinin açıldığı anlamına geliyor. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın ilçemize kazandırdığı önemli projeler, gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımlar sonucu ilçemiz önemli bir cazibe merkezi haline gelen ilçemizde, hızla artan iş yerlerinin, özellikle gıda üretim ve satışı yapan iş yerlerinin denetlemelerini ara vermeden sürdüreceğiz. Gıda üretim ve satış alanlarının sağlık ve hijyen koşulları konusunda sorunsuz bir ilçe olmakla övünüyoruz. Vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Gıda üretim ve satışı konusunda hiçbir olumsuz şarta müsaade etmeyiz” diye konuştu.