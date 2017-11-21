Türk bayrağına saygısızlığa suç duyurusu

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüs sürücüsü aracının arka kısmına yerleştirdiği ancak dışarı sarkan tahta parçaları üzerine arkadan gelen araçların çarpmaması için Türk bayrağı taktı. Seyir halindeki araçtan yere doğru uzanan tahta parçasının ucundaki Türk bayrağı yerde sürüklendiğini gören bir kişi bunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaştı ve tepki gösterdi. Bunu göre Sami G. adlı vatandaş söz konusu fotoğrafı alarak Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek araç sürücü hakkında şikayette bulundu. Sami G., Türk bayrağı uğruna nice şehitler verildiğini belirterek, yapılan bu saygısızlığa dayanamadığını söyledi.